Pompiers : leur vie en direct - L'agression

Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels,Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris,Marseille, caserne de Louvain avec le Bataillon des marins-pompiers.Trois corps d'élite des sapeurs-pompiers français dans trois casernes filmées en simultané par soixante caméras, pendant un mois.Des histoires fortes et humaines auxquelles les pompiers sont confrontés chaque jour partout en France. Ils vivent des situations extrêmes, racontent leur quotidien et le décryptent pour nous. Garde de nuit agitée pour les pompiers de Lille. Sylvain et Damien sont appelés à 4h du matin pour une personne agressée lors d'un car-jacking. Ils découvrent une victime choquée et gravement blessée au visage. A Marseille, l'équipage de Sébastien intervient chez une femme qui aurait fait un malaise. Arrivés sur les lieux, la victime refuse les soins des pompiers. Sébastien tente de la raisonner malgré le comportement violent de cette femme en détresse. A Paris, Kévin et ses collègues interviennent chez une personne âgée de 103 ans. Elle a fait une chute dans sa salle de bain. Les pompiers trouvent une dame indemne, pleine de vie et d'humour, riche de nombreuses anecdotes à leur raconter.