Pompiers : leur vie en direct - Le courage des victimes

A Tourcoing, Paris et Marseille, trois casernes filmées en simultané pendant un mois, des femmes et des hommes au service de la société suivis 24h/24, des histoires fortes et des témoignages poignants…Le quotidien des pompiers comme vous ne l’avez jamais vu !- Episode 5 : le courage des victimesA Tourcoing, Sandy et son équipe portent secours à un jeune homme de 16 ans qui a eu les doigts arrachés dans une machine-outil. Une victime très calme et courageuse malgré la gravité de l’accident. Une greffe est peut-être encore possible mais il faut faire vite.A Marseille, plusieurs véhicules partent pour un incendie dans un camp de Roms. Jérôme, chef de groupe à la caserne de Plombières, prend en charge les opérations. Situation particulièrement tendue…Des bouteilles de gaz menacent d’ exploser…Le lendemain, à Paris, une fillette de 3 ans fait une crise de convulsion à l’école. Geoffrey et Alexis, pompiers à la caserne de Ménilmontant, constatent que la petite a de la fièvre. L’urgence est de faire baisser la température et aussi de rassurer la maman.