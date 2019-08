Pompiers : leur vie en direct - Les accidents de la vie

A Tourcoing, Paris et Marseille, trois casernes filmées en simultané pendant un mois, des femmes et des hommes au service de la société suivis 24h/24, des histoires fortes et des témoignages poignants… Le quotidien des pompiers comme vous ne l’avez jamais vu ! EPISODE 10 Les Accidents de la Vie A Tourcoing, le fourgon incendie intervient pour un feu de voiture. Situation particulièrement dangereuse, le véhicule peut exploser à tout moment. Vincent, Anthony et leurs collègues font également tout pour éviter que le feu ne se propage aux autres véhicules garés dans la rue. Le lendemain matin à Paris, Alain, médecin urgentiste, prend en charge une dame qui souffre d’un problème cardiaque. Son cœur bat à 200 pulsations par minute. Il y a un risque d'infarctus. A Marseille, un mécanicien automobile est gravement blessé à la tête. Le cric qui soutenait le véhicule qu’il réparait a cédé. Bruno et son équipage commencent à soigner la victime en attendant un renfort médical…