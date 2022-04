Pompiers : leur vie en direct - Les anges gardiens

Une série documentaire écrite et réalisée par Antoine BaldassariSur une idée originale de Pascal Pinning - TF1Proposée par la Direction des magazines de l'information de TF1 - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine BensaïdProduite par Frédérick Lacroix et Antoine Baldassari - KM / GTVA Tourcoing, Paris et Marseille, trois casernes filmées en simultané pendant un mois, des femmes et des hommes au service de la société suivis 24 heures sur 24, des histoires fortes et des témoignages poignants…Le quotidien des sapeurs-pompiers comme vous ne l’avez jamais vu !Episode 2 : "Les anges gardiens"A Marseille, Alexandra est l’une des rares femmes qui composent le bataillon des marins-pompiers. Elle considère son métier comme une vocation et sait se faire respecter dans ce milieu d’hommes. A Tourcoing, l’équipage de David part en intervention. Une personne ne répond plus au téléphone. Cette femme, malade, vit seule chez elle. Chaque minute compte. Enfin à Paris, les interventions s’enchaînent mais ne se ressemblent pas. Jérôme et ses collègues interviennent dans un cimetière où leur a été signalée la présence d’un python ! Une situation peu banale pour les sapeurs-pompiers.A propos :Tourcoing, avec la caserne des pompiers professionnels ;Paris, caserne de Ménilmontant avec les sapeurs-pompiers de Paris ;Marseille, caserne de Plombières avec le bataillon des marins-pompiers.Trois corps d’élite des sapeurs-pompiers français dans trois casernes filmées en simultané par soixante caméras pendant un mois. Des histoires fortes et humaines auxquelles les pompiers sont confrontés chaque jour partout en France. Ils vivent des situations extrêmes, racontent leur quotidien et le décryptent pour nous. Après les flics puis les vétérinaires, voici Pompiers, leur vie en direct.