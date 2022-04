Pompiers : leur vie en direct - Sauver à tout prix

Une série documentaire écrite et réalisée par Antoine BaldassariSur une idée originale de Pascal Pinning - TF1Proposée par la Direction des magazines de l'information de TF1 - Pascal PinningResponsable des documentaires : Reine BensaïdProduite par Frédérick Lacroix et Antoine Baldassari - KM / GTVA Tourcoing, Paris et Marseille, trois casernes filmées en simultané pendant un mois, des femmes et des hommes au service de la société suivis 24 heures sur 24, des histoires fortes et des témoignages poignants…Le quotidien des pompiers comme vous ne l'avez jamais vu !- Episode 6 : "Sauver à tout prix"A Marseille, un père paniqué appelle le 18 : son bébé de 2 mois est tout bleu et respire à peine. Une ambulance de la caserne de Plombières se met immédiatement en route. Ces interventions sur les nourrissons sont particulièrement délicates. Les pompiers les redoutent…Au même moment, à Paris, un fourgon incendie part pour un feu de voiture. Une voiture de luxe en flammes au milieu de la chaussée. La priorité : savoir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et puis éteindre rapidement l'incendie pour éviter toute propagation. Enfin, à Tourcoing, Benjamin et ses collègues sont appelés pour une PRA : "Personne ne répondant pas aux appels". Les pompiers découvrent une dame âgée qui ne cesse de répéter qu'elle n'a pas appelé les pompiers. Benjamin questionne la femme pour en savoir plus…A propos :- Tourcoing, avec la caserne des pompiers professionnels ;- Paris, caserne de Ménilmontant avec les sapeurs-pompiers de Paris ;- Marseille, caserne de Plombières avec le bataillon des marins-pompiers.Trois corps d'élite des sapeurs-pompiers français dans trois casernes filmées en simultané par soixante caméras pendant un mois. Des histoires fortes et humaines auxquelles les pompiers sont confrontés chaque jour partout en France. Ils vivent des situations extrêmes, racontent leur quotidien et le décryptent pour nous. Après les flics puis les vétérinaires, voici Pompiers, leur vie en direct.