Pompiers : leur vie en direct - Une force de persuasion

Episode 8 : Une force de persuasion A Marseille, un terrible accident de voiture vient de se produire. Le conducteur est prisonnier de son véhicule. Nicolas, médecin au bataillon des marins-pompiers, mobilise immédiatement une équipe spécialisée en désincarcération pour extraire au plus vite la victime. Une opération particulièrement risquée.A Tourcoing, intervention délicate également pour Benjamin et ses collègues. Une jeune femme vient d'être violemment agressée en pleine rue. Ils doivent la rassurer, la calmer avant de la conduire à l'hôpital. A Paris, urgence aussi pour Xavier. Il prend en charge, juste à temps, une personne en train de faire un infarctus. Xavier, un docteur au parcours très particulier. Il est d'abord contrôleur de gestion, gère des opérations spéciales aux Philippines avant de trouver sa voie dans la médecine et sa vocation à la brigade des sapeurs-pompiers de la capitale.