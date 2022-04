Pompiers : leur vie en direct - Victime d'un braquage

Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels,Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris,Marseille, caserne de Louvain avec le Bataillon des marins-pompiers.Trois corps d'élite des sapeurs-pompiers français dans trois casernes filmées en simultané par soixante caméras pendant un mois.Des histoires fortes et humaines auxquelles les pompiers sont confrontés, chaque jour, partout en France. Ils vivent des situations extrêmes, racontent leur quotidien et le décryptent pour nous.Alors que les marins-pompiers de Marseille sont en plein entraînement de natation, l'alerte est donnée pour un incendie. Une fumée noire s'échappe de la bouche d'aération d'une cave. A peine changés, Stéphane et ses collègues sont déjà dans le camion qui les amène sur les lieux de l'incendie. A Paris, Olivier et son équipage sont envoyés en urgence pour une dame âgée qui n'arrive plus à se relever. A leur arrivée, les pompiers apprennent que la porte de l'appartement est fermée de l'intérieur. Ils vont devoir rapidement trouver une solution pour rentrer et porter secours à la victime.Enfin, à Lille, les pompiers sont appelés en pleine nuit pour secourir la victime d'un braquage à main armée. Mathieu et ses collègues ne savent pas si les agresseurs sont encore sur place, ni dans quel état ils vont retrouver le commerçant agressé.