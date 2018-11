Pompiers : leur vie en direct - Face à la maladie

A Tourcoing, Paris et Marseille, trois casernes filmées en simultané pendant un mois, des femmes et des hommes au service de la société suivis 24 heures sur 24, des histoires fortes et des témoignages poignants…Le quotidien des pompiers comme vous ne l'avez jamais vu ! Episode 12 : Face à la maladieA Marseille, Christophe, pompier depuis tout juste un mois, intervient avec ses collègues sur une tentative de suicide. Prise en charge à son domicile, la victime fait une nouvelle crise d'angoisse dans l'ambulance. Christophe doit gérer la situation…Pendant ce temps, à Paris, Anne-Lise, médecin-pompier, intervient sur un accident de la route. La victime s'agite et ne semble pas très coopérative. Difficile dans ces conditions de lui prodiguer les premiers soins…Enfin, à Tourcoing, une personne a chuté à son domicile et n'arrive pas à se relever. Une intervention courante pour les sapeurs-pompiers. Arrivés sur les lieux, Jessica et ses collègues rencontrent un couple accueillant et reconnaissant de l'aide apportée par les pompiers.