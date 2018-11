Pompiers : leur vie en direct - Incarcérée

Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels,Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris,Marseille, caserne de Louvain avec le Bataillon des marins-pompiers.Trois corps d'élite des sapeurs-pompiers français dans trois casernes filmées en simultané par soixante caméras, pendant un mois.Des histoires fortes et humaines auxquelles les pompiers sont confrontés chaque jour partout en France. Ils vivent des situations extrêmes, racontent leur quotidien et le décryptent pour nous. Ce matin à Lille, une jeune femme a eu un accident de voiture. Elle est coincée dans son véhicule. Ses propos incohérents inquiètent Loris sur son état de santé. Le pompier décide de faire appel à une équipe médicale et à un véhicule de désincarcération. L’ambulance de réanimation de la caserne de Ménilmontant à Paris part pour un arrêt respiratoire. Leslie et ses collègues retrouvent une femme inconsciente dans sa baignoire. Les pompiers débutent une réanimation… A Marseille, une intervention peut en cacher une autre. A peine le temps de sécuriser un store menaçant de tomber du 11ème étage que Baptiste et son équipage sont confrontés à une nouvelle intervention. Ils rencontrent un homme agressif armé d’un couteau. Baptiste décide d’aller seul à sa rencontre afin de le raisonner.