Pompiers : leur vie en direct - Pompiers au féminin

A Tourcoing, Paris et Marseille, trois casernes filmées en simultané pendant un mois, des femmes et des hommes au service de la société suivis 24 heures sur 24, des histoires fortes et des témoignages poignants… Le quotidien des pompiers comme vous ne l’avez jamais vu ! - Episode 7 : Pompiers au féminin A Paris, une femme menace de sauter de son balcon. Samantha, Jonathan et leurs collègues tentent de la raisonner et de pénétrer chez elle pour la neutraliser. L’intervention est délicate. La victime est agressive et ses réactions sont imprévisibles…A Tourcoing, les pompiers sont appelés pour un jeune homme qui a fait une mauvaise chute en vélo cross. Il a perdu connaissance et ne se souvient plus de rien. Peut-être un très grave traumatisme crânien.Il est 5h du matin à Marseille quand une voiture prend feu dans le parking souterrain d’un immeuble. Sandra et son équipage doivent éviter que le feu se propage aux appartements.