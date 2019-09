Pour Sarah - La série portée par Clément Rémiens est-elle une histoire vraie ?

“Pour Sarah” arrive ce jeudi 26 septembre sur TF1. Découvrez l’histoire vraie qui a inspiré la série.

Sarah (Eden Ducourant) et Cédric (Clément Rémiens) sont deux amis d’enfance qui s’apprêtent à voler de leurs propres ailes à la rentrée. Le jeune homme va prendre le large direction l’Australie et ses amis ont bien l’intention de fêter son départ. Manue a tout organisé dans la villa de ses parents absents pour le week-end, tout comme les parents de Sarah et Cédric. Ces derniers sont avertis par la police que leurs enfants ont eu un grave accident de voiture. Ils sont entre la vie et la mort… Une attente insoutenable commence alors pour les parents.

L'histoire vraie de Justine Rozon

Cette histoire, c’est celle de Justine Rozon déjà adaptée à la télévision québécoise en 2015. A seulement 16 ans, la jeune fille a passé trois longs mois dans le coma à la suite d’un grave accident de la route survenu à l’été 2010. A l’époque, le fait divers avait profondément marqué le Québec. Au volant, un jeune homme de 18 ans, Laurent Raymond, qui avait multiplié les manœuvres dangereuses pour impressionner ses trois passagères, toutes âgées de 16 ans. La course folle de la voiture s’arrêtera en percutant un arbre de plein fouet. Les trois adolescentes sont victimes de blessures extrêmement sévères. Dans cet accident, François Rozon a bien cru perdre sa fille.

"Elle a repris sa vie et nous donne des leçons de courage"

Cinq ans après ce terrible accident, le producteur François Rozon s’inspire librement de l’histoire de sa fille pour créer un projet de télé série dramatique intitulé Pour Sarah. Diffusé en 2015 sur la chaîne québécoise TVA, il expliquait alors : “C'est une fiction. Ça ne montrera pas précisément tout ce qui est arrivé à ma fille et je ne veux pas que ça soit traité comme un documentaire. La série s'attardera sur les décisions qu'ont à prendre les parents dans des cas comme celui-là, aux émotions qu'ils vivent et à tout ce que cela chamboule dans une vie”.

Dans une interview publiée sur le site La Presse.ca en 2015, François Rozon donnait des nouvelles de sa fille. Justine était alors dans l’attente d’une greffe d’intestins. “Elle reçoit toute son alimentation par intraveineuse, 10 heures par jour. Elle a repris sa vie. Elle est joyeuse et elle nous donne plein de leçons de courage”, confiait alors son père. Dans la vraie vie, le conducteur négligent, Laurent Raymond, a plaidé coupable à une accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles aux trois adolescentes. Il a écopé de trois ans de prison.

Pour Sarah, à partir de Jeudi 26 septembre à 21h05 sur TF1