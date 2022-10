Pour Sarah - Episode 1

Sarah et Cédric, amis d'enfance, se rendent à une fête chez leur amie Manue donnée en l'honneur Cédric en vue de son prochain départ pour l’Australie. Alors que leurs parents passent le week-end en bord de lac, ils sont avertis par la police que leurs enfants ont eu un grave accident de voiture. Sarah et Cédric sont entre la vie et la mort : une attente insoutenable commence.