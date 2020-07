Pour Sarah - Episode 3

Sarah sort du coma mais elle n’a plus d’intestin et sa vie est régie par un protocole médical lourd. Les parents de Cédric et Sarah se déchirent autour de la responsabilité de leurs enfants, en même temps qu’ils découvrent petit à petit leurs secrets. Lola, aidée de Gégé, tente de découvrir ce qui lui est arrivé à la fête de Manue puisqu'elle ne se souvient plus de rien. Manue, quant à elle, essaie de se rapprocher de Cédric.