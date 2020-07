Pour Sarah - Episode 4

Sarah entame sa longue convalescence et Cédric sort de l’hôpital. Entre les parents et au sein des couples, les tensions montent, exacerbées par les révélations et les secrets dévoilés. Lola, qui commence à douter de Gégé, se confie à sa mère qui s'engage à trouver ce qui lui est arrivé le soir de la fête. Manue se rend dans une clinique pour se faire soigner une grosse blessure qu’elle a négligée.