Pour toujours, plus un jour

Séries & Fictions

Chuck va mourir. La maladie rare dont il est atteint depuis l'enfance a évolué. À 24 ans, c'est le début de la fin pour Chuck, mais c'est aussi loin d'être fini ; si bien que suite au diagnostic, Chuck et sa copine Delphine décident de faire passer leur quotidien de l'ordinaire à l'extraordinaire sans jamais penser aux conséquences. Ils prendront les grands moyens pour réaliser leurs rêves ; même si parfois, les rêves sont saugrenus et les grands moyens sont les moyens du bord. POUR TOUJOURS, PLUS UN JOUR est un compte à rebours à la fois sensible et déjanté vers l'inévitable, mais surtout un rappel que l'amour est encore plus fort que la vie.