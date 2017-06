EXCLU - Dans les coulisses de Premier rendez-vous et plus si affinités...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

MYTF1 vous fait découvrir en exclusivité les coulisses de votre nouvelle émission de dating, "Premier rendez-vous et plus si affinités"...

Premier rendez-vous et plus si affinités, c'est votre nouvelle émission de dating à découvrir dès le 12 juin à partir de 17h00 sur TF1. Chaque jour, vous allez suivre depuis votre écran le rendez-vous de deux personnes célibataires. Autour d'un dîner en tête-à-tête, orchestré par une équipe de serveurs au garde-à-vous, ils vont apprendre à se connaître, se découvrir, et qui sait, peut-être repartir avec la promesse d'un autre date ?

Une fois que les célibataires ont fait part de leurs critères physiques et psychologiques, ils se rendent au restaurant afin de passer un moment avec la personne qui est censée leur correspondre. Et c'est loin d'être le cas systématiquement. Sur les images que MYTF1 vous propose en exclusivité, une prétendante semble quelque peu déçue de son date. "Physiquement je l'imaginais plus grand", lance-t-elle à la caméra. Pour Julie Boulot-Renaud, productrice artistique, trouver LA perle rare à des célibataires n'est jamais chose aisée, mais elle sait que c'est l'attente de beaucoup de candidats. "Beaucoup nous disent 'on espère que vous allez me trouver l'âme sœur'".

Au total, les célibataires ne le savent peut-être pas, mais ils sont observés par 25 caméras, dispatchées dans tous les recoins du restaurant. Mais attention, si l'endroit fourmille de caméras, ces dernières sont très discrètes. "L'objectif est qu'ils oublient que c'est émission mais une vraie rencontre", précise Stéphanie Vola, responsable pôle factual entertainment et magazines.

Pour les accompagner tout au long du dîner, les deux célibataires pourront compter sur Alexis, le maître d'hôtel, mais aussi Clément, le barman qui leur servira un cocktail avant de passer à table. Justine et Manon leur serviront le repas et veilleront à ce que la soirée se passe sous les meilleurs auspices. Chaque soir à la fin du dîner, les quatre duos devront prendre LA décision de leur vie : revoir ou non la personne avec laquelle ils ont passé la soirée...

Premier rendez-vous et plus si affinités, lundi 12 juin à 17h00 sur TF1 !