Premier rendez-vous : Hassen se prend un râteau ... mais le prend avec humour !

En amour rien n'est sûr. Et à partir trop confiant, on peut parfois tomber de haut. C'est ce qui est arrivé à Hassen. Le jeune homme n'est pas parvenu à séduire Angy et décrocher un deuxième rendez-vous. Ce qu'il a pris avec humour.

Le courant était bien passé entre Angy et Hassen. Les deux jeunes gens s’étaient rencontrés autour d’un repas plus que convivial. Entre petites blagues et regards complices, le charme semblait passer entre les deux. Hassen en était même certain, alors il multiplie les appels de phare (toujours avec humour), sûr de son pouvoir de séduction. Alors qu’ils arrivent au dessert, le jeune homme de 31 ans s’éclipse aux toilettes pour téléphoner à son ami et lui raconter son rendez-vous. Il est sûr qu’Angy l’aime "trop trop trop".

Mais à partir trop confiant, on peut parfois tomber de haut. Et la chute de Hassen était inattendue. Alors que le jeune homme et sa peut-être future amie se retrouvent pour décider de leur choix : vont-ils se revoir ou pas ? Pour Hassen, la réponse est oui. Évidemment, Angy, 28 ans, lui plaît et il veut un deuxième date. Angy, elle aussi, veut bien le revoir… mais en tant qu’ami. Et voilà que le jeune homme est envoyé dans la friendzone. Un aller simple.

S’il n’a pas réussi à décrocher la pelle, en tout cas Hassen a, pour le moment, remporter un beau râteau. Mais, il relative et garde son sens de l'humour. "Je suis choqué", répète-t-il en rigolant sans oser regarder Angy, qui elle, rit aussi nerveusement.