"On a assisté au tournage de Premier rendez-vous et plus si affinités"

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Tombons-nous amoureux au premier regard ? Un rendez-vous suffit-il à former un couple ? Tel est l’enjeu de Premier rendez-vous et plus si affinités, nouvelle émission de TF1 qui démarre lundi 12 juin à 17h.

Ils sont célibataires, ont entre 19 et 80 ans, viennent des quatre coins de la France et sont une blogueuse mode, coachs sportifs, paysagistes, avocats, conducteur de car…. Tous ont un point commun : ils souhaitent trouver l’élu de leur cœur. MYTF1 a assisté au tournage de Premier rendez-vous et plus si affinités. Alexis, le maître d’hôtel nous accueille avec humour. Clément, le barman prépare des cocktails. Justine et Manon, préparent les tables des premiers convives. Pas de doute, les membres du staff vont jouer un rôle crucial. Ils sont à la fois des repères, des confidents pour nos célibataires. Ils sont également là pour détendre l’atmosphère dans ce restaurant cosy, qui existe réellement, et qui a juste été redécoré pour l’occasion.



Fabrice est le premier célibataire à faire son entrée dans le restaurant. "C’est toujours stressant un premier rendez-vous", lance-t-il. "J’espère qu’elle sera gentille et ouverte d’esprit", poursuit-il. Et d’expliquer qu’il craque pour "les grandes brunes aux yeux verts". S’il montre des signes d’anxiété à l’idée de rencontrer sa prétendante qu'il n'a jamais vue, le jeune homme se détend au fur et à mesure. Sa méthode : chantonner. Marie-Astrid entre, à son tour, dans le restaurant. Fabrice ne peut s’empêcher de se retourner. Il croise alors le regard de la demoiselle. Le charme semble opérer instantanément. Le staff les invite à s’asseoir à une table. Au premier abord, on a l’impression d’assister à un entretien d’embauche. Les questions fusent. Puis progressivement, la discussion prend une toute autre tournure. Ils parlent de leur passé, de leurs attentes. En régie, beaucoup de bienveillance. Le journaliste – il suit le couple et est là pour recueillir ses confidences à l'issue du rendez-vous – se laisse aller à des petits commentaires. Il lance des « oh » et des « ah » d’admiration.

Une évidence pour certains

A la table de Fabrice et Marie-Astrid ça parle à présent de tatouages et de voyages… Le jeune homme n’hésite pas à flatter la demoiselle. D’un coup, il se lève et va piquer une rose rouge sur la table d’à côté. Mais ce n’est pas tout, il sort de sa poche un bracelet qu’il a acheté à Bali. "Je me suis dit que je le donnerais à une personne avec qui j’ai vécu une rencontre magique". Un geste charmant, qui pourrait faire peur à certaines femmes au premier rendez-vous mais qui semble faire son effet sur Marie-Astrid, même si elle se montre un peu gênée. "Je ne vais pas te faire une demande en mariage", la rassure Fabrice. Avant de se confier à sa belle. "J’ai eu un accident de moto. Avant, j’étais con. Cela m’a fait changer. Je me suis vu mourir à l’hôpital. Je me suis dit que je ne m’en sortirais pas. Maintenant, je sais ce qu’il y a d’important". Au tour de Marie-Astrid de se confier. Elle a failli perdre son papa quand elle avait 10-11 ans. Aujourd’hui, elle profite de lui et des gens en général.

Plus de réserve pour d’autres

Et si, entre Fabrice et Marie-Astrid, cela matche, cela semble moins évident à la table de Cécile et François. Tous deux habitent pourtant à Lyon. Premier « problème », Cécile est allergique aux chats, lui, en a un. Elle cherche un homme avec de l’humour, lui, est plutôt réservé. "Ce n’est pas du tout ce que je recherche. Il est adorable mais beaucoup trop timide". Réussira-t-il à inverser la tendance ? Cela semble mal parti… Pendant que François s’éclipse aux toilettes, Cécile envoie un SMS dont on peut lire le contenu on joue finalement peu cet aspect/ne pas appuyer sur le côté intrusif. "Bon, ben, j’ai pas trouvé l’homme de ma vie ".



Après leurs rendez-vous respectifs, les célibataires retrouvent les journalistes qui ont suivi leur discussion depuis la régie. Il leur pose des questions chacun de leur côté, puis vient le moment fatidique : "Souhaitez-vous vous revoir ?". Pour certains, c’est une évidence. Le charme a opéré dès le premier regard. D’autres, ont du mal à passer au-delà des apparences. D’autres encore ont du mal à se positionner. Un deuxième rendez-vous leur fera-t-il changer d’avis ? Eux seuls peuvent le savoir…





Ne manquez pas Premier rendez-vous et plus si affinités dès lundi à 17h sur TF1. Découvrez, en exclusivité, un épisode en intégralité.