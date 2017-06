Premier rendez-vous : ça a matché/ça n’a pas matché… le résumé du 12 juin !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Pour le premier épisode de « Premier rendez-vous et plus si affinités », quatre couples de célibataires en quête d’amour se sont retrouvés pour un dîner romantique. Mais l’amour était-il au rendez-vous ?

1/ Ça a matché : Damien et Elena

Elena aime les rugbymen barbus, ça tombe bien, Damien est rugbyman et… barbu ! Elle a 23 ans, lui 26 et dès le premier regard, il y a de l’électricité dans l’air ! Surprise, le Varois se révèle intimidé et c’est la blogueuse mode qui mène la danse. En coulisses, la belle jeune femme se lâche : « Il est beau quand il sourit… J’aime bien sa carrure, typiquement ce que j’aime ! » Mais elle le sait, « on ne touche qu’avec les yeux »… En conclusion, Elena est catégorique : « Il m’a plu un peu beaucoup ! » Résultat : les deux célibataires ont envie de se revoir et échangent même… un bisou à la sortie du restaurant ! Mission accomplie.





2/ Ça a failli matcher, mais en fait non : Hassen et Angie

Un beau gosse coach sportif (Hassen), une jeune et belle modèle (Angie) : a priori, ça pouvait bien se passer. Mais quelques petits détails ont fait pencher la balance en défaveur d’Hassen, pourtant bien sûr de lui. « Si tu kiffes pas mon corps, tu kifferas plus aucun corps de ta vie ! » balance-t-il en coulisses. Mais il n’y a pas que les muscles dans la vie. Premier faux-pas : il oublie son prénom… Angie, maman de deux enfants, cherche l’homme de sa vie et, s’il elle est sensible au charme d’Hassen, elle est également méfiante. « Il est très tchatcheur, il vend du rêve », décortique-t-elle avant de trancher : « C’est un homme à femmes. » Du coup, le couperet tombe en fin de rendez-vous : elle est prête à le revoir, mais sur un mode… amical. Pour Hassen, c’est la douche froide. « Clairement, je suis choqué. » La prochaine fois peut-être…





3/ Ça a failli matcher, mais en fait non : Johanne et Ludovic

L’humour a failli sauver le soldat Ludovic, mais la douce Johanne s’en est allée retrouver un amour d’antan… Bon, ce n’était de toute façon pas bien parti puisqu’elle aime les hommes méditerranéens et que Ludovic est d’origine asiatique. Elle aime les films d’horreur et le football, lui pas du tout. Heureusement qu’il l’a fait rire ! Mais cela ne suffira pas pour créer l’étincelle tant attendue. Les deux célibataires se quitteront donc bons amis…





4/ Ça n’a pas matché : Brigitte et Jean-Yves

Brigitte, 58 ans, est « brut de décoffrage » comme elle le dit elle-même. Et c’est bien ce qui a visiblement gêné Jean-Yves, 63 ans et veuf depuis onze mois. Il est venu avec une plante en cadeau, mais il n’y a « pas d’étincelle » au premier regard. Les critiques à haute voix du repas formulées par Brigitte le gênent un peu, il n’est pas à son aise et ça se voit ! Et si les deux s’accordent à dire qu’ils se reverront avec plaisir, il n’en sera rien finalement : Jean-Yves a malencontreusement « perdu » le numéro de téléphone de Brigitte. Sacré Jean-Yves.

Revivez ce premier épisode en intégralité :