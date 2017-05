Premier rendez-vous et plus si affinités arrive le 12 juin sur TF1 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

L'amour est mis à l'honneur sur TF1. Le 12 juin dès 17h00, plongez au cœur du restaurant de « Premier rendez-vous et plus si affinités »

Trouver le Grand Amour n'est pas toujours chose aisée. En France, des millions de célibataires n'ont toujours pas trouvé chaussure à leur pied. C'est dans ce contexte particulier que le restaurant de « Premier rendez-vous et plus si affinités » voit le jour. Un restaurant pas comme les autres. En effet, ce dernier ouvre ses portes à des célibataires pour une expérience inédite : celle d’un dîner en tête-à-tête avec une personne inconnue choisie selon leurs propres critères. Pour ce faire, le restaurant est truffé de caméras discrètes pour une immersion complète au cœur de ces premières rencontres. Chaque personne est célibataire et à la recherche de l'Amour. Âgés de 20 à 80 ans, ces duos vont vivre le dîner le plus éprouvant de toute leur vie. Maladresse, coups de foudres, silences et autres gênes vont ponctuer ce dating.

Une équipe de choc

Chaque soir, Alexis, un charismatique maître d'hôtel, accueillera 8 célibataires un peu nerveux qui arriveront au restaurant avec l'espoir de rencontrer l'âme sœur. Il sera aidé de Clément, un barman qui aura pour mission d'en savoir un peu plus sur l'état d'esprit des célibataires juste avant la rencontre avec leur prétendant. Justine et Manon quant à elle, sont les serveuses du restaurant. Elles s'occuperont des deux célibataires à table et veilleront à ce que la soirée se passe sous les meilleurs auspices. Chaque soir à la fin du dîner, les quatre duos devront prendre LA décision de leur vie : revoir ou non la personne avec laquelle ils ont passé la soirée.

Premier rendez-vous et plus si affinités, à partir du lundi 12 juin à 17h00 sur TF1 !