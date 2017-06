Premier rendez-vous et plus si affinités : découvrez un épisode en exclusivité !

Par Ruben Vanyper | Ecrit pour TF1 |

Ils s’appellent Laura, Frédéric, Laurence, Eric, Marion, Cédric, Michelle ou encore Carlo. Ils ne se connaissent pas et pourtant ils vont se rencontrer dans un restaurant parisien sous les yeux de multiples caméras. Leur but ? Trouver l’amour. C’est pour ça qu’ils ont accepté de participer à Premier rendez-vous et plus si affinités, le nouveau programme de TF1.

Pour les accompagner dans cette démarche forcément intimidante, le restaurant de Premier rendez-vous et plus si affinités a mis de nombreux atouts à leur disposition. Il y a Alexis, le maître d’hôtel, chargé de mettre immédiatement à l’aise les célibataires ; derrière le bar, Clément prépare des cocktails aux noms particulièrement suggestifs comme « Baiser ardent » ou « L’Endiablé ». Enfin en salle, Justine et Manon se chargent de servir ces clients un peu particuliers.

Si vous ne pouvez pas attendre lundi 12 juin à 17 heures, MYTF1 vous propose de visualiser en exclusivité un épisode de Premier rendez-vous et plus si affinités. Vous verrez comment quatre « couples » de tous âges vont se rencontrer, se découvrir autour d’un bon repas et décider à la fin si, oui ou non, ils ont envie de se revoir une deuxième fois loin des caméras. Un épisode qui s’annonce haut en couleurs et promet de belles rencontres, mais aussi quelques moments de gêne mémorables !