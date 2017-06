Premier rendez-vous et plus si affinités : qui sont les membres du staff ?

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Plus que quelques jours avant de retrouver votre nouveau rendez-vous quotidien à 17h. Premier rendez-vous et plus si affinités proposera à plusieurs célibataires de rencontrer une personne choisie par la production selon les critères que ces personnes en quête d’amour lui auront préalablement transmis.

Le lieu de ce rendez-vous entre deux inconnus sera un restaurant parisien et, pour mettre les célibataires le plus à l’aise possible au moment de rencontrer la personne qui pourrait être leur future âme sœur, le staff n’a pas été choisi par hasard. La personne qui accueille les célibataires, c’est Alexis. Avec 25 ans d’expérience dans l’hôtellerie-restauration, ce maître d’hôtel a tous les atouts pour mettre à l’aise ces clients un peu particuliers et leur permettre de se détendre au moment d’aborder un moment peut-être crucial dans leur vie amoureuse.

Avant de passer à table, les célibataires sont orientés vers le bar derrière lequel Clément officie. Ce jeune Bordelais prépare des cocktails depuis plus de sept ans et travaille actuellement aux côtés du chef étoilé Akrame Benallal. Avec ses préparations originales et ses bases inédites, il entend bien rassurer les célibataires et leur permettre de rentrer sereinement dans leur dîner en tête à tête.

Enfin, deux serveuses travaillent en salle. Justine et Manon sont là pour s’assurer que les convives passeront un agréable moment, mais également pour les rassurer le cas échéant. Car à l’issue de leur rendez-vous, les « couples » devront dire s’ils souhaitent ou non se revoir pour un deuxième rendez-vous loin des caméras. Alors, la magie opèrera-t-elle ? Rendez-vous lundi, à 17 heures sur TF1, pour le savoir.