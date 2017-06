Premier rendez-vous et plus si affinités : un quizz pour découvrir les couples de célibataires !

Par Ruben Vanyper | Ecrit pour TF1 |

Lundi 12 juin, Premier rendez-vous et plus si affinités débarque sur TF1 ! Une émission durant laquelle, chaque jour, quatre « couples » de célibataires venus des quatre coins de la France se retrouveront dans un restaurant parisien pour un speed dating un peu particulier. En effet, ils auront préalablement donné leurs critères à la production qui s’est ensuite chargée de trouver la personne qui leur conviendrait le mieux.

Mais les choses ne sont pas si évidentes et certaines rencontres ne vont pas tout à fait se passer comme prévu… Entre coups de foudre et moments de gêne, séduction et embarras, les déjeuners et les dîners organisés seront propices à de nombreux rebondissements.

En attendant de découvrir le premier épisode inédit de cette nouvelle émission, MYTF1 vous propose de jouer à un petit quizz. Objectif ? Associer les bons célibataires entre eux. Alors saurez-vous trouver qui va rencontrer qui ? Pas facile étant donné que vous n’avez qu’une photo pour vous faire un avis, vous ne découvrirez en effet les critères de rencontre de chacun que le jour J !

Et si vous voulez avoir une idée plus précise de ce speed dating un peu particulier, vous pouvez d’ores et déjà visionner un épisode en exclusivité sous cet article. Cela vous donnera peut-être des indications pour vous aider à répondre correctement au quizz. Alors tentez-vite votre chance en cliquant sur ce lien !