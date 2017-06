Premier rendez-vous : ce qu’il faut faire et ne (surtout) pas faire la première fois

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Il n'y a des choses à ne pas dire et à ne pas faire lors d'un premier rendez-vous. Les huit célibataires du jour ont tenté des choses. Ça a marché, parfois pas. Les tops et les flops, c’est juste ici.

TOP :





1/ La galanterie



Non, la galanterie n’est pas un principe appartenant à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Au contraire, les bonnes manières, les attitudes, la politesse font partie des petites choses qui peuvent faire craquer une femme. Le Gentleman Christian a marqué quelques points quand il a pris le sac de Dorothée, par exemple. Et la galanterie, c’est dans les deux sens ! Mesdames, la gentillesse c'est toujours un bon point.



2/ La surprise



Un cadeau, c’est bien, mais un cadeau qui sort de l’ordinaire, c’est mieux. Sophie, poétesse, a écrit et récit son œuvre à Aldo, plongeant son regard dans le sien. Geoffroy lui voulait offrir un pétard. Mais quand celui-ci expose, ce sont des petits cœurs qui en sortent. Malheureusement, le bouquet de fleurs moderne n’a pas passé l’aéroport. Peu importe, Maeva a été séduite par l’idée de ce pétard de petits cœurs.



3/ Un dessert pour deux



Une assiette, deux couverts. Cela suffit à faire le remake de la fameuse scène de la Belle & le Clochard. Les visages se rapprochent, les regards se croisent forcément, l’air se charge d’électricité. Et c’est terriblement romantique de partager une mousse au chocolat.







PAS TOP :



1/ Etre en retard



Le quart d’heure de politesse peut-être marrant quand il s’agit de retrouver des amis, mais arriver en retard à un premier rendez-vous, ça fait mauvais genre. Se faire désirer peut avoir l’effet inverse et vous faire devenir indésirable aux yeux de l’autre. Surtout si la personne que l’on retrouve déteste les retardataires. Donc : on règle sa montre voire même, on se prévoit un réveil !



2/ Éviter de parler mariage



Le mariage, les enfants, la grande maison, les projets pour les dix ans à venir, c’est très bien. Mais pas lorsqu’on rencontre un inconnu, lors d’un repas romantique pour la première fois. Ne connaissant pas l’autre, ses envies, sa vie, il y a parfois risques de s’avancer sur un terrain glissant. Christian est effrayé en entendant Dorothée parler avec trop d’enthousiasme de la façonner dont devrait se dérouler son mariage.



3/ Ne pas faire des généralités



"Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes", chante Stromae. Beaucoup de femmes peuvent le penser, mais histoire de ne pas faire peur à son prétendant, mieux vaut ne pas le dire sur un ton trop agressif. Manon, elle, le pense. Mais, elle le balance sur le ton de l’humour, glissant au passage que Thomas est son type d’homme mais aussi le type qui peut lui briser le cœur. Thomas a eu la meilleure des réponses pour rassurer la jeune femme : "À moi de te démontrer qu’on n’est pas tous les mêmes".