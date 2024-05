Prête à tout pour une famille parfaite

Riley vient d’emménager à Maplewood avec James, son père, et Amanda, sa belle-mère. L’adaptation étant difficile pour la jeune fille, James envisage de retourner vivre à Chicago, ce qu’Amanda semble redouter plus que tout. Elle fait donc en sorte que Riley soit sélectionnée dans l’équipe de pom-pom girls de son lycée, condition sine qua non de leur bonheur à tous les trois…