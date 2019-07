Private Eyes - S01 E01 - Partenaires particuliers

Matt Shade est un ancien joueur de hockey professionnel. Il s’occupe de la carrière d’un jeune joueur, Corry, qui participe aux matchs de sélection en vue d’intégrer la Ligue nationale de Hockey. Mais Corry fait un malaise cardiaque sur la patinoire. Les examens pratiqués à l’hôpital révèlent qu’il a pris un produit dopant. Matt refuse de croire que Corry s’est dopé intentionnellement et pense qu’un des joueurs l’a fait à son insu. Don, le père de Matt lui propose d’appeler une de ses connaissances, Bruce Everett, un ancien policier devenu détective privé. C’est ainsi qu’il rencontre Angie Everett, la fille de ce dernier qui dirige seule l’agence depuis la mort de son père. Ensemble ils vont enquêter et trouver le coupable. C’est le père d’un des concurrents de Corry. Matt n’a plus l’intention de continuer sa carrière dans le milieu du hockey et propose à Angie de travailler avec elle. Mais elle n’est pas vraiment d’accord…