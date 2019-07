Private Eyes - S01 E02 - Meurtre au menu

Robyn, une amie de Matt l’appelle à l’aide. Elle vient de retrouver son associé, Zack Beach, le chef de cuisine renommé du Pravda, assassiné. La police ne tarde pas à arrêter la jeune femme, suspecte toute désignée au vu d’un litige l’opposant à Zack. Ce dernier était sur le point de vendre le Pravda, laissant Robyn dans une situation financière délicate. Matt contacte Angie et tous les deux mènent l’enquête. Après avoir suspecté Helen Jeong, la cheffe du Béchamel, tout aussi renommée que Zack, leurs soupçons se portent sur Robyn, au grand désarroi de Matt. Son amie leur a caché des informations compromettantes. C’est en fouillant illégalement chez Zack que Matt comprend que la coupable est en réalité, Taylor, la sous-cheffe du Béchamel. Folle de rage après avoir appris qu’Helen projetait également de fermer son restaurant pour s’associer avec Zack, elle avait tué le chef, amère d’avoir travaillé tant d’années aux côtés d’Helen pour la voir partir sans plus d’égard pour elle, avec le restaurateur qu’elle suspectait, à tort, d’avoir forcé la main d’Helen, de surcroît. Le lieutenant Nolan arrête Taylor pour meurtre, relâche Robyn mais met également Matt en état d’arrestation pour les diverses infractions qu’il a commises pendant l’enquête. Le policier ne manque pas d’avertir Angie qu’il la tient également à l’œil. Celle-ci fait libérer l’ancien joueur de hockey grâce à ses relations et lui propose de s’associer avec elle, ayant relevé malgré ses réticences, qu’il avait un certain talent pour le métier de détective privé. Elle le somme, en échange, de passer l’examen pour obtenir sa licence de détective. Il accepte.