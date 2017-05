Private Eyes - Saison 01 Episode 03 - A la poursuite de Diamant Noir  

Diamant Noir, une jument de course appartenant à Bridget et Jim Cutler, est volée quelques jours avant sa participation à un derby dont elle était la favorite. Angie et Matt se rendent sur le champ de courses afin d’enquêter auprès de ceux qui s’occupaient de la jument. Durant leurs investigations, ils rencontrent plusieurs personnes qui pourraient avoir un motif d’avoir commis le vol. Ils soupçonnent dans un premier temps un gang de bikers, mais il s’avère que ces derniers récupèrent des chevaux qui ont été maltraités par leurs propriétaires. Ils apprennent ainsi que Jim Cutler fait partie de ces propriétaires maltraitants.