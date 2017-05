Private Eyes - Saison 01 Episode 04 - L'auteur était presque parfait  

Frank Garrison est considéré comme un des plus grands écrivains contemporain. Il n’a pourtant qu’un seul livre à son actif, écrit 25 ans plus tôt, "Le terrain de jeu du diable", un best-seller toujours étudié en faculté de lettres, de nos jours. Certaines révélations présentes dans l’ouvrage avaient entraîné le suicide d’un sénateur en fonction à l’époque, Christopher Lovegrove. Dévasté par ce drame, Garrison s’était alors isolé sur une petite île au large de Toronto, avait rompu les liens avec sa famille et n’avait plus rien écrit depuis. Une nuit, un incendie ravage sa maison, il réchappe de peu à la mort, mais sombre dans le coma. L’écrivain, qui avait récemment reçu des menaces de mort anonymes, avait chargé un ami d’engager des enquêteurs s’il lui arrivait malheur. Angie et Shade entrent en scène et mènent l’enquête. Les suspects ne manquent pas...