Private Eyes - S01 E04 - L'auteur était presque parfait

Frank Garrison est considéré comme un des plus grands écrivains contemporain. Il n’a pourtant qu’un seul livre à son actif, écrit 25 ans plus tôt, « Le terrain de jeu du diable », un best-seller toujours étudié en fac de lettres de nos jours. Certaines révélations présentes dans l’ouvrage avaient entraînées le suicide d’un sénateur en fonction à l’époque, Christopher Lovegrove. Garrison, dévasté par ce drame, s’était alors isolé sur une petite île au large de Toronto, avait coupé les ponts avec sa famille et n’avait plus rien écrit depuis. Une nuit, un incendie ravage sa maison, il réchappe de peu à la mort mais plonge dans le coma. L’écrivain, qui avait récemment reçu des menaces de mort anonymes, avait chargé un ami d’engager des enquêteurs s’il lui arrivait malheur. Angie et Shade entrent en scène et mènent l’enquête. Les suspects ne manquent pas : Elliot Powers, l’éditeur de Frank, pressé de rééditer « Le terrain de jeu du diable » pour profiter de l’agitation médiatique créée par la tentative de meurtre sur Frank. Eliza, la fille de Garrison, avec qui les liens étaient rompus 10 ans plus tôt pour des histoires d’argent. Sarah Lovegrove, fille du sénateur suicidé et romancière en herbe, qui contre toute attente a sympathisé avec Frank. Ce dernier l’a aidé à écrire son premier roman « Danser dans le labyrinthe » et l’a soumis à Elliot, en le laissant croire qu’il l’avait écrit. L’éditeur avait alors rejeté l’ouvrage le jugeant sans intérêt. Frank, furieux, s’en était pris à Sarah et il s’en était suivi une violente dispute. Mais lorsque qu’Angie et Shade découvrent qu’aucun bateau en provenance du continent n’a accosté sur l’île, la nuit de l’incendie, ils abandonnent ces pistes et se tournent vers les insulaires. Là encore, les suspects ne manquent pas. La rumeur d’un nouveau livre de révélations de Frank en cours d’écriture avait fortement inquiétée les habitants de l’île qui avaient des secrets inavouables : Will et Gil Schmidt, présentateurs vedettes d’une émission de télé et en couple pour la façade, puisque seul un des deux est homosexuel. Craignant pour leur carrière basée sur leur couple, ils avaient voulu intimider Frank avec les menaces de mort anonymes. Larry Fleishman, qui sous couvert de capter des sons dans la nature espionne et enregistre ses voisins. C’est finalement grâce à un de ses enregistrements de sons provenant de la mer qu’Angie et Shade confondent l’incendiaire. Il s’agit d’Elliot Powers, qui en tant que plongeur émérite, s’est rendu sur l’île à la nage, la nuit de l’incendie dans le but de tuer Frank et d’éditer « Danser dans le labyrinthe » à titre posthume afin d’obtenir un tirage phénoménal. Elliot est arrêté. Frank, sorti du coma, et Eliza se retrouvent. Le livre de Sarah est publié. Les secrets des insulaires sont bien gardés. De son côté, Jules se rapproche de Liam, un copain de classe. Shade le prend en grippe au premier regard par réflexe surprotecteur, avant de comprendre qu’il s’agit d’un jeune homme charmant.