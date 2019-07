Private Eyes - Saison 01 Episode 05 - Fugue en rap mineur

Angie et Shade se rendent au domicile d’un jeune homme, Dex, qui a appelé Angie afin de lui demander une aide urgente. En effet, sa petite sœur Dréa avec laquelle il habite seul depuis le décès de leur père, a disparu. Dex n’a pu réussir à la joindre sur son portable. lorsque Shade retrouve le dit portable dans l’aquarium de l’appartement, l’affaire s’annonce plus sérieuse qu’une simple fugue. Leur enquête les oriente vers une boîte de nuit où Dréa se serait rendue le soir de sa disparition. En effet, la jeune fille compositrice et chanteuse de rap souhaitait y rencontrer DJ Lucky afin qu’il transmette son CD à Apollo, une star du milieu. Angie et Shade retrouvent DJ Lucky dans une ruelle non loin de la boîte de nuit, tué par balles. Nos deux détectives finiront par retrouver Dréa qui ayant été témoin du meurtre de DJ Lucky était elle-même menacée par le tueur.