Private Eyes - Saison 01 Episode 06 - Voleur d'identité

Vanessa, une amie d’Angie est victime d’un vol d’identité. Tous ces biens ont disparu après qu’une personne s’étant fait virtuellement passé pour elle, a dérobé tous ses avoirs. Angie et Shade enquêtent. A part une soirée speed dating organisée par la société Constellations, quelques temps plus tôt, rien n’étant sorti de l’ordinaire dans la vie de Vanessa, les détectives décident de commencer par là et s’inscrivent incognito pour une soirée de rendez-vous entre célibataires. Angie croit tenir le coupable lors de son tête-à-tête avec Jeremy mais le jeune homme se révèle être victime du même voleur d’identité que Vanessa. De son côté, au sortir du speed dating, Shade rencontre Sylvie, une jolie parisienne de passage à Toronto, l’attirance est immédiate. Ils se revoient chez Shade où ils passent un doux moment ensemble. Pendant ce temps, Angie interroge Vanessa et Jeremy pour trouver un point commun qui la mènerait au voleur d’identité et, surprise : Tous deux ont fait la connaissance d’une jolie française, peu de temps avant leur regrettable mésaventure. Angie fait immédiatement le lien avec Sylvie et se rend chez Shade. Au même moment, celui-ci comprend que la jeune femme n’est autre que le fameux voleur d’identité, quand Sylvie révèle des détails de sa vie dont il ne lui avait pas parlé. De plus, il la surprend dans son bureau en train de copier ses données informatiques sur une clé USB. Angie arrive et la neutralise. Sylvie avait travaillé en tant qu’ingénieur informatique chez Constellations quelques mois plus tôt, et se servait des questionnaires remplis par les célibataires pour connaître leur vie et avoir accès à toutes leurs données. Jules quant à elle, connaît son premier flirt avec Liam, au grand désarroi de Shade qui la voit encore comme une enfant. Mais il finit par lâcher du lest grâce aux conseils avisés d’Angie. Don, de son côté, veuf depuis des années, s’inscrit sur un site de rencontre et reprend des activités très « romantiques », au grand désarroi de Shade. Mais il finit par lâcher du lest… Il n’a pas le choix après tout, c’est son père et il est heureux