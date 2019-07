Private Eyes - Saison 01 Episode 07 - Fausses notes

Shade a trouvé un nouveau client après avoir publié une offre de service sur un site de petites annonces. C’est un jeune homme, Jay Lee, qui tient un bar à karaoké. Il est inquiet car un de ses amis a disparu depuis plusieurs jours. Il se sent lui-même menacé et voudrait que l’on veille sur lui. Mais le comportement de Jay leur apparaît de plus en plus suspect et Shade et Angie le soupçonnent d’être un dealer à la solde d’un gros bonnet de la drogue, Simon Tyrell. Mais en fait il s’avère que Jay est forcé par un policier des stups,Tyler Pryce, de jouer au trafiquant car ce dernier est prêt à sacrifier de jeunes gens comme lui qui ont commis des petits délits afin de coincer Tyrell.