Private Eyes - Saison 01 Episode 08 - Plutôt deux fois qu'une

Jules prépare son père depuis quelques jours à une nouvelle, désarmante. Becca rentre plus tôt que prévu de son voyage pour devenir la présentatrice d’une nouvelle matinale et vient s’installer pendant quelques temps… chez son ex-mari. L’agence de détective se voit en parallèle confier une mission. Adam s’inquiète pour sa femme Karen qu’il pense être la cible d’un harceleur. Shade et Angie découvrent que Karen a une double vie et que son harceleur était surtout un ignoble manipulateur.