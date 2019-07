Private Eyes - Saison 01 Episode 09 - Levée de rideau

Mazhari demande à Shade et Angie de lui venir en aide. Sa nouvelle petite amie,qui travaille aussi dans la police, était responsable du transfert d’un prévenu,Gallen Baxter, de l’hôpital jusqu’au bureau du juge. Mais pendant le transport ,Gallen s’est volatilisé laissant derrière lui un lapin blanc. Gallen est magicien et au retour d’un voyage au Mexique il avait été arrêté en possession d’une statuette Maya représentant un singe. Après avoir contacté un spécialiste de la civilisation Maya, un certain Torkia, Angie et Shade apprennent que la statuette fait partie d’une série de dix pièces et que seule elle ne vaut rien. Faute de retrouver le magicien ils partent à la recherche de sa malle dans laquelle ils trouvent des pilules rouges importées du Mexique qui seraient efficaces pour traiter un cancer très rare. Le mystère sera résolu lorsque l’on apprendra que le méchant de l’histoire était Torkia qui avait chargé Gallen de lui rapporter les statuettes. Gallen n’avait fait mine d’accepter que pour acheter les médicaments pour sa petite amie Donatella