Private Eyes - Saison 01 Episode 10 - Bijou de famille

Angie assiste au mariage de sa cousine Kristy. Sa mère est aussi de la fête mais Angie n’est pas prête à faire un pas vers elle. Kristy découvre que la tiare qu’elle portait pendant la cérémonie et qu’elle avait déposée dans le coffre-fort de sa suite a disparu. Elle demande à Angie et Shade de se charger de l’enquête. Angie et Shade passent la liste du personnel et des prestataires du mariage au peigne fin afin de trouver le coupable mais c’est Nora qui se retrouve au poste, accusée d’avoir volé le fameux bijou. Shade, convaincu de l’innocence de Nora continue l’enquête alors qu’Angie est elle toute prête à laisser sa mère moisir en prison…