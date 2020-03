AVANT PREMIÈRE -Prodigal Son : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

“Prodigal Son”, la nouvelle série inédite à découvrir le mardi 10 mars sur TF1. Découvrez le premier épisode en avant-première !

La série Prodigal Son débarque sur vos écrans, le Mardi 10 mars à 21h05 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

Prodigal Son nouvelle série de Chris Fedak (Chuck) et Greg Berlanti (Arrow, Brothers & Sisters) suit les enquêtes de Malcolm Bright, l'un des meilleurs profilers du pays, mais également le fils du "Chirurgien", un redoutable tueur en série… Diffusée sur la chaîne Fox depuis septembre dernier, Prodigal Son était l'une des nouveautés les plus suivies de la rentrée US. On retrouve Tom Payne (Malcolm), le Jésus de Walking Dead, dans le rôle d'un criminologue réputé, fils d'un des pires serial killer du pays. Dans le rôle du tueur/père emprisonné, Michaël Sheen, vu dans la série Masters of Sex et au cinéma dans Le voyage du docteur Doolittle. Dans le rôle du policier qui a permis l'arrestation du père, Lou Diamond Phillips (La Bamba). Bellamy Young (Scandal) incarne, elle, Jessica, la mère de Malcolm et ex femme de Martin.

Malcolm Bright, le fils de l'un des pires tueurs en série des Etats-Unis, est devenu l'un des meilleurs profileurs du FBI. Lorsqu'il se fait renvoyer à cause de son manque de respect pour les règles, il est recruté par la police new-yorkaise comme consultant.

