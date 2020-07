Prodigal Son - S01 E13 - Le reste est littérature

En chemin pour l'aéroport, alors qu'il avait accepté de prendre des vacances bien méritées, Malcolm convainc Gil de le laisser venir sur une scène de crime : l'assassinat d'un procureur. Le mode opératoire indique que le tueur est obsédé par le comte de Monte-Cristo, dont il s'inspire pour exercer sa vengeance sur plusieurs hommes importants, liés à la célèbre famille Taylor. L'équipe découvre que le seul hériter de cette famille, Cal Taylor, a été impliqué dans un accident qui aurait coûté la vie à une jeune femme, Isabella, et qui aurait été couvert par le père de Cal. Gil et Malcolm se rendent chez les Taylor et arrêtent Ernesto, le père d'Isabella. Mais Malcolm est convaincu qu'il n'est pas le meurtrier.