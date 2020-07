Prodigal Son - S01 E14 - Le tueur du carrousel

Jessica est contactée par un homme qui prétend détenir des informations sur "La fille dans la malle". Mais une fois arrivés au lieu de rendez-vous, un carrousel, Malcolm et elle découvrent un cadavre. Le meurtrier, qui se fait appeler "Le tueur du carrousel", appelle Ainsley pour son premier jour en direct sur un plateau de télévision et exige que Jessica lui verse un million de dollars ou il exécutera une nouvelle victime. Martin saisit cette occasion pour appeler à son tour Ainsley et laisse entendre que le tueur agit par vengeance envers lui.