Prodigal Son - S01 E15 - Embaumement

Un homme a été tué, embaumé et réinstallé chez lui. L'équipe enquête au Salon des entrepreneurs des pompes funèbres qui se tient au même moment en ville d'autant que Kevin, la victime, était associé à deux personnes du milieu : Tilda et Dev. Leur association avait pris fin un an plus tôt, suite à l'incendie d'un de leurs établissements et la faillite de leur société. Après de brefs interrogatoires sans succès, l'équipe retourne voir Dev dans sa chambre d'hôtel. Ils le trouvent inconscient. Il a été empoisonné à l'antigel, produit qui provoque un embaumement naturel. Ils réinterrogent Tilda...