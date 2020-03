Prodigal Son - S01 E05 - Ames errantes

Les cauchemars de Malcolm se font plus précis. Jessica fait mine de vouloir l'aider, mais elle ne le pousse pas à étudier ses rêves pénibles. Gil ne le sollicitant plus, Malcolm est rongé par ses tourments et ne dort plus. Il supplie Gil de le laisser enquêter sur un homicide. Ce sera celui de Jacques Désir, un trafiquant de drogue sauvagement assassiné et mutilé. Dani a travaillé à la brigade des stups et connaissait parfaitement Désir. L'équipe soupçonne tout d'abord Saulo, un chef de gang rival, avant de se tourner vers Estimé, le bras droit de Désir. Celui-ci nie l'avoir tué. Une fusillade éclate dans sa boîte de nuit et Gil écarte Dani car elle est trop proche des suspects...