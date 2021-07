Prodigal Son - S02 E01 - L'art et la manière

Malcolm est troublé après avoir dû dissimuler un corps pour protéger sa sœur. Lui et la police de New York enquêtent sur le meurtre d’une femme décapitée au moyen d’une guillotine française. Pendant l’absence de Gil, le colonel JT Tarmel dirige l’unité et fait face au racisme.