Prodigal Son - S02 E10 - La grande évasion

Jessica se rapproche de Martin afin de se replonger dans son passé dans le cadre de l’écriture de son livre. Malcolm cultive lui la distance entre son père et lui, ce que Martin ne supporte pas. Le Dr Vivian Capshaw développe de plus en plus de soupçons. En parallèle, l’équipe de police enquête sur un crime passionnel.