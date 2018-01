Prof T, votre nouvelle série policière portée par Mathieu Bisson

Retrouvez dès maintenant les premières images de Prof T, votre série inédite réalisée par Nicolas Cuche et jouée par Mathieu Bisson (vu dans Section de recherche). La série fera son entrée très prochainement le jeudi 8 février sur TF1 à partir de 21h. Prof T, c’est Julien Tardieu, un prof de criminologie, antisocial mais brillant, plein de TOC et de phobies. Il va aider dans ses enquêtes une de ses anciennes élèves, la jeune capitaine Lise Doumère, novice, bordélique mais attachante et opiniâtre. Souffrant notamment d’une phobie de la saleté qui le pousse à refuser tout contact physique, Prof T va aller contre sa nature pour aider Lise, il va devoir faire face à ses propres blocages, tant sociaux qu’émotionnels…