Alerte bébé - Jess est enceinte d'Hyppolite !

C'est un heureux événement qui se profile à l'horizon pour Jessica et Hyppolite. Les deux tourtereaux qui se tournent autour depuis de longs mois s'apprêtent à devenir parents. Pourtant, rien ne prédestinait ces deux personnages à faire un enfant. Il faut dire qu'entre eux deux c'est souvent les montagnes russes. Ils ne peuvent pas passer plus de cinq minutes sans qu'une dispute éclate. Alors, forcément, quand Jess apprend qu'elle est enceinte d'Hyppolite, elle ne réfléchit pas et décide d'aller avorter dans la seconde...

Mais, c'était sans compter sur Hyppolite, qui, après avoir appris la nouvelle s'est précipité afin de rejoindre Jessica. Le jeune homme commence par s'excuser pour ses récents agissements. Très peu présent pour la jeune femme, il s'en veut de l'avoir délaissé. Après ce mea culpa, la jeune femme l'interroge. "Tu le veux toi, ce bébé ?", ce à quoi Hypolite répond avec beaucoup d'hésitation : "peut-être". "Je sais que c'est insensé, que ce n'est pas prévu, qu'on ne se supporte pas, mais en même temps, je n'ai pas connu les premiers mois de la vie de Sydney et je sais que c'est quelque chose que je regretterais toute ma vie", avoue-t-il. Jess est donc décidée, elle veut garder le bébé. Qui sait peut-être que l'arrivée du nouveau-né apaisera les tensions entre les deux amoureux ?