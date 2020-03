AVANT PREMIÈRE - Profilage : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

Une nouvelle saison inédite de "Profilage" arrive le jeudi 12 mars sur TF1. Découvrez le premier épisode en avant-première !

La saison inédite de Profilage arrive sur vos écrans, le Jeudi 12 mars à 21h05 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

Lors d’une enquête, le Commandant Rocher croise la route d’une suspecte à la personnalité explosive, Élisa Bergman. L’équipe doit composer avec cet électron libre qui ne tarde pas à s’immiscer dans l’enquête, et qui fait preuve de déductions psychologiques brillantes, même si elle insiste sur le fait qu’elle n’est pas psy ! Rocher commence à réaliser qu’Élisa a de nombreux secrets, et qu’elle n’est peut-être pas celle qu’on croit… Il l’ignore encore mais cette rencontre va pour toujours changer sa vie et celle de l’équipe de la DPJ.

Mieux connue sous le pseudonyme de Shy’m, Tamara Marthe fait ses grands débuts de comédienne avec «Profilage». Elle interprète Elisa Bergman, la nouvelle coéquipière de Rocher. Ce personnage haut en couleur risque bien de donner du fil à retordre à son camarade…

Tamara Marthe (Elisa Bergman), Philippe Bas (Rocher), Jean-Michel Martial (Lamarck), Raphaël Ferret (Hyppolite), Diane Dassigny (Jess), Valérie Dashwood (La doc)

Profilage, la saison inédite dès le Jeudi 12 mars à 21h05 sur TF1