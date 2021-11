Nicole Croisille et Patrick Bouchitey, deux guests exceptionnels

Profilage accueille deux invités exceptionnelles pour son cinquième épisode de la saison 6 : Patrick Bouchitey et Nicole Croisille.

C’est une soirée exceptionnelle qui vous attend le jeudi 19 novembre sur TF1. Le cinquième épisode de la saison 6 de Profilage accueille deux invités de marque : la chanteuse et actrice Nicole Croisille et l’acteur moult fois césarisé Patrick Bouchitey. Dans cet épisode intitulé « Sacrifiées », Chloé (Odile Vuillemin) et Rocher (Philippe Bas) enquêtent sur le meurtre d’un photographe. Les enquêteurs remarquent très rapidement que le jeune homme avait d’énormes revenus malgré son talent très relatif et en fouillant dans les derniers clichés, ils font une découverte particulière : le défunt avait photographié une vieille connaissance de Chloé : Adèle (Juliette Roudet).

La nouvelle saison de Profilage a fait son retour sur TF1 depuis le 5 novembre dernier, une saison qui s’annonce électrique surtout pour Chloe. Dans la dernière saison, cette dernière avait pété les plombes et tenter de poignarder Thomas avec une paire de ciseaux. Après un an d’internement, elle réintègre la DPJ mais elle est mise à l’écart : elle arpentera les allées des archives mais à force d’acharnement, la jeune femme va peu à peu reprendre sa place, prendre part aux enquêtes, récupérer la garde de sa fille et va tenter de renouer les liens avec son équipe.