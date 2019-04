Profilage : Découvrez en exclusivité le premier épisode de la saison 9 maintenant sur MYTF1 Premium

Par Nathalie BHOYRUB | Ecrit pour TF1 |

En attendant la nouvelle saison de Profilage qui débutera le 10 janvier prochain sur TF1, découvrez d’ores et déjà les premières images du lancement en avant-première du premier épisode sur MYTF1 Premium.

À compter du jeudi 10 janvier, TF1 diffusera à partir de 21h la saison 9 de Profilage. À la tête de cette fiction policière, retrouvez vos acteurs préférés Juliette Roudet et Philippe Bas, qui reviennent avec des intrigues riches en rebondissements. Si vous êtes un abonné SFR, Orange, Bouygues, Numericable ou encore Free, découvrez le premier épisode inédit de la série sans plus attendre et ce, pour une durée de 7 jours !

Pour vous donner un avant-goût des intrigues de cette neuvième saison, découvrez le synopsis : Cinq années ont passé depuis l’enlèvement d’Adèle (Juliette Roudet). Sauvée in extremis, elle a refait sa vie loin de Paris avec son fils Ulysse et se sent enfin prête à épouser l’homme de ses rêves ! Mais un terrible incident va la ramener vers sa vocation de criminologue… De son côté, le Commandant Rocher (Philippe Bas) porte un terrible secret qui pourrait changer leur vie à tous pour toujours...

Dans la première partie de l’épisode, le Commandant Rocher va devenir Commissaire, Jess a passé tous les concours pour devenir lieutenant, elle et Hyppo sont mariés. Loin de Paris, Adèle va bientôt être rattrapée par le passé quand on la contacte pour un meurtre particulièrement violent et étrange…

En attendant la saison 9, (re)découvrez le quiz de Raphaël Ferret (Hippolyte) et de Diane Dassigny (Jess) :