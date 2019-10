PROFILAGE - Hommage après l’annonce du décès de Jean-Michel Martial, “un grand talent”

Le comédien, metteur en scène et réalisateur, Jean-Michel Martial, est mort dans la nuit du 17 octobre des suites d’une longue maladie.

C’est avec une grande tristesse que le Groupe TF1 a appris le décès de Jean-Michel Martial, l’un des acteurs phares de Profilage. Le Groupe TF1 exprime ses sincères condoléances à sa famille, à l’équipe de Profilage, et à tous ceux qui ont collaboré à ses côtés.

Sur Twitter, les hommages se multiplient depuis l’annonce de sa disparition. Nombreux sont ceux qui se souviennent avoir un jour croisé sa route. C’est le cas notamment de ses camarades de jeu dans la série Profilage. Il y incarnait le Commissaire Grégoire Lamarck depuis la première saison diffusée en 2009. Vanessa Valence, alias le Lieutenant Fred Kancel, témoigne aujourd’hui de “la chance immense de travailler à (ses) côtés pendant 5 années". “Je t’appelais The boss, cela te faisait rire et pourtant, tu en étais un. Je garde le souvenir de ton grand talent, ton humanité, ton écoute et ta bienveillance,” a écrit sa coéquipière sur Twitter.

Raphaël Ferret (Hippolyte de Courtène) a lui aussi fait part de sa tristesse : “Mon ami est donc retourné sur sa planète où il était si souvent perché, au milieu des étoiles. Mon coeur est brisé et ma peine infinie. Pensez à lui s'il vous plaît, rappelez vous qu'il était de ceux qui vous tendent la main. Je t'aime. Tu vas me manquer”. Philippe Bas (Commandant Thomas Rocher) a tenu à dire "Au revoir à (son) cher collègue et ami". "Ton talent, ta voix, ta douceur et ta force... Ta gentillesse... Le commandant est triste de dire au revoir à son commissaire. Repose en paix, cher Jean-Michel. On se reverra de l’autre côté... Je t’embrasse et je pense aux tiens," peut-on lire en légende d'une photo de Jean-Michel Martial. Son visage et son talent auront marqué les téléspectateurs.