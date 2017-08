Profilage revient pour une saison plus intense, découvrez le teaser

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Le rendez-vous est pris : jeudi 7 septembre, Profilage fait son retour à 21 heures pour sa saison 8. Une saison plus intense, plus tendue, comme le montre la bande-annonce, visible en bas de l’article.

Profilage fait son grand retour. Cette huitième saison marque le retour d’Argos, le bourreau d’Adèle. Juste un nom jusqu’à la saison 7, un homme sans visage à la manière d’un John Le Rouge dans Mentalist, il apparaît pour la première fois sous les traits de Thierry Gimenez et il sera là pour tourmenter encore plus Adèle. Dès la bande-annonce, le ton est donné et laisse entendre qu’Adèle sera soumise à un terrible dilemme, d’abord, se faire justice elle-même (il a été son kidnappeur) ou faire confiance à la Justice. Elle devra aussi se méfier d’Argos qui a toujours une emprise sur elle et sait comment manipuler la jeune femme. Comme le confie Juliette Roudet : « il n’est jamais sorti de sa vie, elle n’est jamais sortie de sa vie non plus ».

C’est une relation très ambiguë qui lie les deux personnages puisqu’Argos était le kidnappeur d’Adèle, mais aussi un « père de substitution », explique Fanny Robert, l’une des scénaristes de Profilage. La jeune femme va devoir aussi apprendre à travailler avec Argos, mêlé à une affaire d’enlèvement d’un petit garçon. Dans cette nouvelle saison, elle pourra compter encore plus sur le Commandant Rocher, incarné par Philippe Bas. L’acteur raconte avoir pris énormément de plaisir à tourner cette saison qu’il qualifie de « plus dramatique » et plus portée pour l’action.

Ne manquez pas le retour de Profilage, le jeudi 7 septembre à 21 heures sur TF1.